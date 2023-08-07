العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية من الأردن خلال 2023

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الاثنين، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال 7 اشهر من العام الحالي 2023.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال 7 اشهر من العام الحالي 2023، بنحو 799 مليون دينار أردني مقابل 505 ملايين دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الثلث الأول من عام 2023 حيث بلغت 309 مليون دينار أردني، تليه الإمارات 142 مليون دينار أردني، ثم سويسرا بـ 73 مليون دينار، والسعودية بـ57 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 51 مليون دينار أردني".

واشارت الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1203 شهادة".

وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 327 مليون دينار أردني، ثم الزراعية بقيمة 97 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 86 مليون دينار، والصناعية نحو 85 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 دينار اردني.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً للعراق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على العراق.