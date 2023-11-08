العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال 10 أشهر من العام الحالي 2023.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية، خلال 10 أشهر من العام الحالي 2023، بنحو 1142 مليون دينار أردني مقابل 741 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 10 أشهر من عام 2023 حيث بلغت 482 مليون دينار أردني، تليه الامارات 161 مليون دينار أردني، ثم السعودية بـ 90 مليون دينار، والسعودية بـ72 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 80 مليون دينار ، ثم سويسرا 73مليون دينار".

واشارت الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1375 شهادة".

وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 487 مليون دينار أردني ثم الصناعية بقيمة 153 مليون دينار، والزراعية 148 مليون دينار والمنتجات العربية نحو 135 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 دينار أردني.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيراً للعراق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي.