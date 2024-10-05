العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية في 2024

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء في المقدمة كأكثر الدول العربية استيرادًا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة، حيث بلغت قيمتها 511 مليون دينار أردني، تليه السعودية بـ 91 مليون دينار، ثم الإمارات بـ 65 مليون دينار، وسويسرا بـ 50 مليون دينار أردني".

وأشارت الغرفة إلى أن "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها"، موضحة أن "شهادات المنشأ التي ذهبت إلى العراق بلغت 1898 شهادة".

وتابعت الغرفة بالقول إن "صادراتها خلال 9 أشهر من العام الحالي 2024، من المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 517 مليون دينار، والصناعية 211 مليون دينار، والزراعية 143 مليون دينار، والعربية 68 مليون دينار، فيما توزعت البقية على منتجات أخرى".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً أردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، بعد أن كانت الأردن سوقًا كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.