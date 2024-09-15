العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال 8 أشهر على التوالي

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الاحد، أن العراق حلّ بالمرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 8 أشهر من العام الحالي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "ان العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 8 أشهر من العام الحالي حيث بلغت 463 مليون دينار أردني، تليه السعودية بـ 78 مليون دينار أردني، ثم مصر بـ 72 مليون دينار، والامارات بـ 58 مليون دينار أردني".

ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1667 شهادة".

وتابعت بالقول إن، " صادرات الغرفة خلال 8 أشهر من العام الحالي 2024، من المنتجات الأجنبية كالاتي: إعادة تصدير" نحو 474 مليون دينار، والصناعية 189 مليون دينار، والزراعية 122 ملايين دينار، والعربية 61 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.