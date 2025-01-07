العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال 2024

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال العام الماضي حيث بلغت 691 مليون دينار أردني، تليه السعودية بـ 113 مليون دينار أردني، ثم مصر بـ 105 ملايين دينار، والإمارات بـ 82 مليون دينار أردني".

ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 2795 شهادة".

وتابعت بالقول إن، "صادرات الغرفة خلال العام الماضي 2024، من المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير نحو 687 مليون دينار، والصناعية 291 مليون دينار، والزراعية 188 مليون دينار، والعربية 91 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.