العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال العام 2023

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الخميس، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال العام الماضي 2023.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، العام الماضي 2023، بنحو 1.433 مليار دينار أردني مقابل 883 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال العام الماضي 2023 حيث بلغت 639 مليون دينار أردني، تليه الإمارات 194 مليون دينار أردني، ثم السعودية بـ 98 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 97 مليون دينار أردني، وسويسرا 92 مليون دينار".

واشار البيان الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 2232 شهادة".

وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 607 مليون دينار أردني، ثم الصناعية بقيمة 201 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 189 مليون دينار، والزراعيه نحو 175 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

ويساوي 100 دولار الأمريكي حوالي 70 دينارا اردنيا.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي التي كانت مفروضة على البلاد.