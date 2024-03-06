العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال الشهرين الماضيين

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان صادرات تجارة عمان ارتفعت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي الى نحو 187 مليون دينار، مقارنة مع 184 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن، "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الشهرين الماضيين حيث بلغت 100 مليون دينار أردني، تليه مصر بـ 16 مليون دينار أردني، ثم الامارات بـ 15 مليون دينار، والسعودية بـ10 ملايين دينار، والهند خامسا بـ 7 ملايين دينار أردني".

ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 344 شهادة دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وتابعت بالقول إن، "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، نحو 105 ملايين دينار، ثم الصناعية 35 مليون دينار، والعربية نحو 18 مليون دينار، فالزراعية بقيمة 16 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى. ".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.