العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال الربع الأول من العام 2024

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم السبت، أن العراق جاء في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ارتفعت قيمة صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 329 مليون دينار مقابل 284 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأوضحت أن، "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت 161 مليون دينار أردني، تليه سويسرا بـ 32 مليون دينار أردني، ثم مصر بـ 25 مليون دينار، والإمارات بـ24.7 مليون دينار، والسعودية خامسا بـ 14 مليون دينار أردني".

ونوه البيان إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 523 شهادة دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وتابعت الغرفة بالقول إن، "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت بقيمة 171 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 53 مليون دينار، والمنتجات العربية 30 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة نحو 25 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.