العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال الربع الأول من العام 2023

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة الاردن، اليوم الاحد، أن العراق جاء اولا بين البلدان الأكثر إستيراداً للبضائع التجارية من الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الغرفة في بيان لها إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، نحو 285 مليون دينار مقابل ما يقارب 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت ان "العراق جاء اولا بأكبر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الربع الأول من العام 2023 حيث بلغت 117 مليون دينار، تليها سويسرا 42 مليون، ثم الإمارات بـ 26 مليون دينار، ومصر بـ 24 مليون دينار، والسعودية خامسا بـ 17 مليون دينار".

وكل 70 ديناراً إردنياً يساوي حوالي 100 دولار أمريكي.

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية الثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 483 شهادة ".

واشارات الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 142 مليون دينار، ثم الصناعية بقيمة 30 مليون دينار، فالزراعية نحو 25 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 29 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

يذكر ان العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا له في فترة التسعينيات من القرن الماضي خلال الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق.