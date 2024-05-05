شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد صناع الدقيق التركي، هالوك تيزجان، يوم الأحد، أن العراق أكبر سوق لصادرات الرز التركية خلال شهرين الأولين للعام الحالي.

وقال تيزخان في بيان أوردته وسائل إعلام تركية، إن "بيانات صادرات الرز في شهر شباط/ فبراير الماضي بشكل خاص رائعه للغاية، فهناك زيادة بلغت 20% في صادرات الدقيق في الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق وزيادة بأكثر من 60% في السنوات العشر الماضية".

وأضاف "عزز القطاع صادراته في شباط/ فبراير مقارنة بالعام السابق وبلغت 322 ألف طن، ومع هذه الزيادات على أساس شهري نتوقع أن تصل كمية الصادرات إلى 4 ملايين طن في العام 2024".

وأشار تيزجان إلى أن "تشكيل أسواق جديدة والارتفاع الكبير في الكميات في الأسواق الحالية سيلعب أيضاً دوراً قيادياً في تحقيق هذا الهدف، ومن ناحية أخرى، كان العراق أكبر سوق لصادرات تركيا حتى الآن لسنوات عديدة، وأسواق السودان وسريلانكا مدرجة أيضاً في هذا الموسم".

وختم تيزجان "نتوقع أن يكون إنتاج القمح في اتجاه تصاعدي في العامين الماضيين، خاصة مع الدعم المرتفع المقدم من قبل الدولة لإنتاج القمح، سيستمر في موسم 2024".