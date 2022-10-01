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العراق أكبر المشترين للذهب للربع الثاني من العام الحالي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-01T10:29:26+0000
العراق أكبر المشترين للذهب للربع الثاني من العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم السبت، ان العراق كان أكبر المشترين في العالم للذهب خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقال المجلس في تقرير جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق اشترى خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 مقدار 33.97 طنا ليرفع رصيده الى 130.3 أطنان، تليه تركيا بشراء 26.60 طنا، ومن ثم جاءت اوزبكستان بمقدار 26.44 طنا، ومن ثم جاءت كازخستان بمقدار 15.79 طنا، ومن ثم جاءت الهند بمقدار 8.39 أطنان".

واضاف ان "اكثر الدول بيعا للذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 كانت المانيا وبمقدار 3.36 أطنان تليها منغوليا بمقدار 0.80 طنا تليها الإمارات العربية المتحدة 0.27 طنا".

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