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العراق أكبر الدول شراءً للذهب في الربع الثاني من العام 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-06T06:49:50+0000
العراق أكبر الدول شراءً للذهب في الربع الثاني من العام 2022

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، أن العراق تصدر الدول الأكثر شراءً للمعدن الأصفر للربع الثاني من العام 2022 مع محافظته على مرتبته الـ 30 عالميا من بين أكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تشرين الثاني لعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق قفز الى المرتبة 30 بعد ان كان أكبر المشترين للربع الثاني من العام الحالي 2022 بعد شرائه 33.90 طنا من الذهب ليصل رصيده الاحتياطي منه 130.4 طنا، هي تعادل 9.4 من باقي احتياطاته الاخرى".

واضاف ان "تركيا كانت اكثر الدول شراء للذهب للربع الثالث من العام 2022 وبواقع 31.17 طنا ليصل احتياطاتها منه الى 488.9 طنا ولتصل الى المرتبة 13، فيما كانت مصر اكبر المشترين للربع الأول من العام 2022 بواقع 44.9 طنا.

و ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 آلاف طن تليها المانيا 3.355 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 الف طنا، فيما تذيلت جمهورية لاو الشعبية بالمرتبة 100 وبواقع 900 كيلو تسبقها جمهورية الرأس الأخضر بواقع 1 طن ايضا".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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