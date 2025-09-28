العراق في 8 أشهر..  صادرات نفطية تتجاوز 800 مليون برميل وعائدات تفوق 41 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

بلغت صادرات العراق النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 أكثر من 800 مليون برميل، وفق إحصاءات أعلنتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) واطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وأوضحت الإحصاءات، أن مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال هذه الفترة بلغ 816 مليوناً و140 ألفاً و45 برميلاً، بمعدل شهري بلغ 102 مليون و17 ألفاً و505 براميل.

وأضافت الشركة أن صادرات حقول البصرة والوسط من موانئ البصرة بلغت 798 مليوناً و413 ألفاً و715 برميلاً، بينما بلغ مجموع صادرات حقل القيارة من كركوك 7 ملايين و99 ألفاً و154 برميلاً.

وأشار التقرير إلى أن صادرات النفط من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن بلغت مليوناً و866 ألفاً و194 برميلاً خلال الفترة نفسها، لافتاً إلى أن العراق لم يصدر النفط الخام للأردن منذ شهر تموز الماضي.

وبحسب الإحصاءات، بلغت العائدات المالية من صادرات النفط خلال الأشهر من آذار حتى آب نحو 41 ملياراً و859 مليوناً و532 ألفاً و43 دولاراً.