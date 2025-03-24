العراق في مؤشر القوة الشرائية.. السادس عربياً والـ 68 عالمياً

شفق نيوز/ كشف موقع "نومبيو" المتخصص في المستويات المعيشية لدول العالم عن تصنيف العراق في المرتبة السادسة عربياً والـ 68 عالمياً ضمن مؤشر القوة الشرائية المحلية لعام 2025.

وذكر الموقع في أحدث تقرير له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق حصل على 54.5% في المؤشر، وذلك ضمن قائمة تضم 139 دولة.

وعلى المستوى العالمي، تصدرت قطر الترتيب بحصولها على 177.9%، تليها لوكسمبورغ بـ 177.1%، ثم الكويت ثالثاً بـ 174%، وسويسرا رابعاً بـ 159%، وعُمان خامساً بـ 152%، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية سادساً بـ 146.7%، والسعودية سابعاً بـ 146.1%.

كما أشار التقرير إلى أن جزيرة غيرنسي احتلت المرتبة الثامنة بنسبة 136%، تلتها أستراليا تاسعاً بـ 135%، والدنمارك عاشراً بـ 133%.

عربياً، تصدرت قطر القائمة، تليها الكويت، ثم عُمان ثالثاً، والسعودية رابعاً، والبحرين خامساً، فيما جاء العراق سادساً، يليه الأردن، ثم ليبيا، والمغرب، ولبنان في المرتبة العاشرة.

وفي المراتب الأخيرة عالمياً، جاءت كوبا وسوريا والكاميرون على التوالي ضمن أدنى تصنيفات مؤشر القوة الشرائية المحلية.