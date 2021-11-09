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العراق في مقدمة مستوردي الصادرات التركية للعام الحالي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-09T08:15:11+0000
العراق في مقدمة مستوردي الصادرات التركية للعام الحالي

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق جاء في مقدمة المستوردين لصادرات المنطقة خلال الفترة من كانون الثاني وتشرين الاول.

وقال منسق الاتحاد، نجدت سين، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان صادرات المنطقة نمت بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 12.9 مليار دولار خلال عشرة أشهر من العام الحالي، في حين تصدر العراق قائمة البلدان الأكثر استيراداً لمنتجاته.

واضاف أن بلدان أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، كانت ضمن الدول الأكثر استيراداً لصادرات المنطقة.

واشار الى أن العراق تصدر قائمة البلدان الأكثر استيراداً، بواقع 901.3 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 9%، فيما حلّت هولندا في المركز الثاني بواقع 900 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ661 مليون دولار.

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