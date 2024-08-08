العراق في مقدمة صادرات التبغ التركية خلال النصف الأول من 2024

شفق نيوز/ احتلّ العراق الصدارة لصادرات التبغ التركية، خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب بيانات رابطة مصدري التبغ في بحر "ايجة".

وقال رئيس جمعية مصدري التبغ في بحر ايجة عمر جلال عمر ، إن قطاع التبغ تمكن من الحفاظ على مستوى الصادرات في النصف الأول من عام 2023 بأداء تصديري بلغ 451 مليون دولار، فيما يستهدف القطاع تصدير مليار دولار نهاية العام على أن تتحقق الصادرات في النصف الثاني من العام الحالي.

واضاف ان تركيا صدرت التبغ ومنتجاته إلى 103 دول في النصف الأول من عام 2024 ، وجاء العراق في الصدارة بقيمة بلغ 68 مليون دولار، وتبعه الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 61 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات التبغ ومنتجاته إلى إيران بـ 42 مليون دولار.

من ناحية أخرى، برزت إيران بطلب بلغ 39.6 مليون دولار في صادرات أوراق التبغ وكانت العراق الدولة الرائدة في صادرات السجائر بمبلغ 18.6 مليون دولار.

وكان العراق ايضا في صدارة صادرات تبغ الشيشة بطلب بلغ 47.8 مليون دولار.