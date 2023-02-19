العراق في مقدمة بلدان الخليج الأكثر استيرادا من تركيا خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الأولى من بين دول الخليج في استيراد السلع والبضائع من تركيا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

حققت الصادرات التركية إلى دول الخليج زيادة بنسبة 16.1 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مسجلة 1.4 مليار دولار.

وصعدت الصادرات التركية في يناير إلى 19 مليارا و375 مليون دولار، بزيادة 10.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا.

ووفق تلك البيانات، فقد سجلت صادرات تركيا إلى دول الخليج مليارا و431 مليون دولار في يناير 2023.

وحلّ العراق في مقدمة بلدان الخليج الأكثر استيرادا من تركيا خلال هذه الفترة بقيمة 671.2 مليون دولار، ثم الإمارات ثانية بـ 223.1 مليونا، والسعودية ثالثة بـ 202.8 مليون دولار، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" اليوم الأحد.

وحلت في المرتبة الرابعة إيران بـ 191.7 مليون دولار، وقطر خامسة بـ 54.9 مليونا، والكويت سادسة بـ 45.4 مليونا، ثم سلطة عمان بـ 27.6 مليونا، والبحرين بـ 14.3 مليونا.