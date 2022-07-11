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العراق في مقدمة المستوردين للقطاع الزراعي التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-11T11:03:45+0000
العراق في مقدمة المستوردين للقطاع الزراعي التركي

شفق نيوز/ أعلنت تركيا يوم الاثنين، ان العراق جاء في مقدمة المستوردين للمحاصيل الزراعية التركية خلال النصف الأول من 2022.

وقال مجلس المصدرين في تركيا، في تقرير، إن "صادرات قطاع الزراعة التركية حطمت رقما قياسيا خلال النصف الأول من 2022، مسجلة 16 مليارا و462 مليون دولار، وهو أعلى رقم في تلك الفترة"، مبينا ان "صادرات القطاع الزراعي نمت بنسبة 21.1 بالمئة في النصف الأول من العام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021".

واشارت الى ان "العراق جاء في مقدمة البلدان الأكثر استيرادا للمحصولات الزراعية التركية في الفترة نفسها بنحو ملياري دولار تليها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 181 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 102 مليون دولار".

 

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