سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق في مقدمة الدول الأرخص بأسعار البنزين على مستوى العالم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-12T07:09:07+0000
العراق في مقدمة الدول الأرخص بأسعار البنزين على مستوى العالم

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ12 من بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود "البنزين" حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في تقرير لشهر حزيران لعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان ترتيب العراق جاء من بين 170 دولة مدرجة بالجدول حيث بلغ سعر البنزين فيها 514 سنتا للتر الواحد في حين جاء بالمرتبة الخامسة عربياً بعد كل من ليبيا وسوريا والجزائر والكويت.

واشار التقرير الى ان "فنزويلا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا بارخص دول العالم للبنزين وبسعر بلغ 22 سنتا للتر الواحد تليها ليبيا وسعر 31 سنتا ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 53 سنتا".

وبين ان "أغلى دول العالم لأسعار البنزين كانت من نصيب هونغ كونغ وبسعر بلغ 2.962 دولار للتر الواحد تسبقها النرويج بسعر 2.858 دولار وتسبقها الدنمارك بسعر 2.726 دولار".

وأوضح التقرير أن "السعر المتوسط للبنزين عالميا لشهر آب بلغ إلى 1.43 دولار للتر"، مبينا ان "اسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير".

ولفت التقرير الى ان" فارق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري الدول في العالم كافة النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين".

related

تراجع احتياطيات العالم من الذهب والعراق يحافظ على مركزه

Date: 2022-03-06 05:52:03
تراجع احتياطيات العالم من الذهب والعراق يحافظ على مركزه

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-09 07:34:26
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

Date: 2021-04-03 07:23:35
الدولار يستقر مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب حظر التجوال

بينها العراق .. تعرف على أكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021

Date: 2021-08-04 08:07:06
بينها العراق .. تعرف على أكبر الدول في احتياطيات الذهب للنصف الأول من العام 2021

قفزة في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2022-04-12 08:46:58
قفزة في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

موقع عالمي: العراق من بين الدول الأغلى بالعالم بتكلفة تأسيس مشروع تجاري

Date: 2021-07-11 11:40:41
موقع عالمي: العراق من بين الدول الأغلى بالعالم بتكلفة تأسيس مشروع تجاري

العراق يعلن رفع طاقته الانتاجية من مادة البنزين الى 4 ملايين لتر يومياً

Date: 2021-06-12 11:46:29
العراق يعلن رفع طاقته الانتاجية من مادة البنزين الى 4 ملايين لتر يومياً

إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان

Date: 2022-05-10 07:19:13
إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في كوردستان