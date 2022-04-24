العراق في مقدمة الدول المستوردة للأثاث المنزلي من تركيا

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الرابعة بين أكثر الدول المستوردة للأثاث المنزلي من تركيا، وفقا لبيانات صادرة عن اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول اليوم الأحد .

وتجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي، مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 1.1 مليارا.

وذكرت البيانات الصادرة عن الاتحاد، صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة زادت 27.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 1.1 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والعراق وليبيا في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" شبه الرسمية التركية عن رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، أركان أوزكان، قوله: إن القطاع يساهم بمليارات الدولارات في صادرات البلاد كل عام.

وأضاف أن النجاحات في الإنتاج والتصدير مكن القطاع من الوصول إلى الصدارة في العديد من أسواق البلدان المتقدمة.

ويهدف قطاع الموبيليا التركي إلى تحقيق صادرات بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية عام 2022، بحسب الاتحاد التركي لمصنعي الموبيليا.

وتعد ولايات اسطنبول وبورصة وأنقرة وقيصري وإزمير، في مقدمة الولايات التركية الرائدة في صناعة الأثاث المنزلي.