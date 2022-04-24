سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق في مقدمة الدول المستوردة للأثاث المنزلي من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-24T11:07:25+0000
العراق في مقدمة الدول المستوردة للأثاث المنزلي من تركيا

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الرابعة بين أكثر الدول المستوردة للأثاث المنزلي من تركيا، وفقا لبيانات صادرة عن اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول اليوم الأحد .

وتجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي، مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 1.1 مليارا.

وذكرت البيانات الصادرة عن الاتحاد، صادرات القطاع خلال الفترة المذكورة زادت 27.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 1.1 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والعراق وليبيا في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" شبه الرسمية التركية عن رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، أركان أوزكان، قوله: إن القطاع يساهم بمليارات الدولارات في صادرات البلاد كل عام.

وأضاف أن النجاحات في الإنتاج والتصدير مكن القطاع من الوصول إلى الصدارة في العديد من أسواق البلدان المتقدمة.

ويهدف قطاع الموبيليا التركي إلى تحقيق صادرات بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية عام 2022، بحسب الاتحاد التركي لمصنعي الموبيليا.

وتعد ولايات اسطنبول وبورصة وأنقرة وقيصري وإزمير، في مقدمة الولايات التركية الرائدة في صناعة الأثاث المنزلي.

related

العراق يضع تعليمات وشروطا جديدة بشأن الاستيراد

Date: 2021-01-03 08:09:30
العراق يضع تعليمات وشروطا جديدة بشأن الاستيراد

العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول

Date: 2021-11-30 09:52:25
العراق رابع أكبر مستورد من تركيا لشهر تشرين الاول

العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد التفاح التركي

Date: 2022-01-23 07:03:19
العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد التفاح التركي

العراق يسمح باستيراد بيض التفقيس وانتقال الحيوانات الحية المحلية بين محافظاته

Date: 2021-08-15 13:40:07
العراق يسمح باستيراد بيض التفقيس وانتقال الحيوانات الحية المحلية بين محافظاته

العراق يتصدر قائمة أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي

Date: 2021-07-22 11:00:52
العراق يتصدر قائمة أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي

العراق يتصدر الدول في استيراد البقوليات التركية

Date: 2021-08-23 06:22:26
العراق يتصدر الدول في استيراد البقوليات التركية

حلوى تركية تحقق نجاحاً بسوق الأسهم والعراق يتصدر المستوردين

Date: 2020-12-05 07:31:52
حلوى تركية تحقق نجاحاً بسوق الأسهم والعراق يتصدر المستوردين

العراق ثاني أكبر مستورد لليمون من تركيا

Date: 2021-08-11 09:57:34
العراق ثاني أكبر مستورد لليمون من تركيا