العراق في مقدمة الدول العربية المستوردة للأبواب الخشبية التركية

شفق نيوز/ تستورد العديد من الدول العربية من بينها العراق أبوابا خشبية ينتجها منذ 22 عاما مصنع في ولاية "قسطمونو" شمالي تركيا.

المصنع الذي أسسه رجل الأعمال التركي أحمد جيريت أوغلو، ينتج نحو 15 ألف باب في الشهر.

ويوفر المصنع الواقع في مركز قسطمونو فرص عمل لعشرات المواطنين في الولاية.

ويصدر المصنع أبوابه إلى بلدان عربية عدة، في مقدمتها قطر والإمارات والعراق والكويت وليبيا وعمان والسعودية ولبنان.

كما تحظى منتجاته باهتمام كبير من دول أخرى في إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وقال مدير الإنتاج في المصنع نادر بيداجي في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إنهم يستخدمون خشبا من الدرجة الأولى في إنتاج الأبواب.

وأوضح بيداجي أن القدرة الإنتاجية للمصنع عالية جدا وتصل إلى نحو 15 ألف باب خلال الشهر.

وذكر أن المصنع يصدر منتجاته إلى العديد من البلدان، وأن الإقبال الأكبر يأتي من الدول العربية بشكل خاص.