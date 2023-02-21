العراق في مقدمة البلدان الأكثر إستيراداً من الأردن خلال شهر

شفق نيوز / أعلنت غرفة تجارة عمان، اليوم الثلاثاء، ان العراق جاء بالمرتبة الأولى كأكثر الدول استيرادا من الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الغرفة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنها "صدّرت بضائع وسلعا لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني 2023، بلغت نحو 99 مليون دينار، مقابل 50 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022".

وأضافت الغرفة ان "الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال الشهر الماضي على العراق بقيمة نحو 43.6 مليون دينار، وسويسرا 14.7 مليون دينار، فالسعودية 7.7 ملايين دينار، والامارات 6.9 ملايين دينار، ثم مصر بقيمة 5.6 ملايين دينار".

واشارت الغرفة في بيانها الى أن "شهادات المنشأ التي أصدرتها الشهر الماضي ذهبت إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 550 شهادة، ثم الإمارات 273، فالعراق 195، ومصر 81، وسويسرا بعدد شهادتي منشأ".

وأوضحت غرفة تجارة عمان أن "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 53 مليون دينار، والمنتجات العربية 11 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والصناعية 7.8 ملايين دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت الغرفة انها "تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".