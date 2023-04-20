العراق في مقدمة البلدان المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية الصنع

شفق نيوز/ حقق العراق المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية الصنع، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية

وسجلت صادرات الاجهزة المنزلية الايرانية الصنع، 440 مليون دولار في السنة المالية الإيرانية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، بنمو 12 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مدير عام الاجهزة المنزلية بوزارة التجارة والصناعة والمعادن حسن شكر اللهي اليوم قوله، إن قيمة الصادرات في السنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2022، كانت قد سجلت 393 مليون دولار.

وأضاف أن الاجهزة المنزلية تدفقت بشكل رئيسي إلى العراق وافغانستان وطاجيكستان ودول آسيا الوسطى، حيث استحوذت الثلاجات على 64 بالمئة من حجم الصادرات وأجهزة التبريد والتدفئة 16 بالمئة و7 بالمئة أجهزة صغيرة.