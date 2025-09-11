العراق في مقدمة البلدان العربية بالتجارة العالمية

شفق نيوز - بغداد

احتل العراق المرتبة الثالثة بين البلدان العربية في التجارة مع دول العالم خلال العام 2024، بحسب احصائيات صادرة عن البنك المركزي.

وذكر البنك في تقرير لهُ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان العراق احتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث تجارته مع دول العالم و بمساهمة نسبية بلغت 7.6٪.

وأضاف أن الإمارات والسعودية احتلتا المرتبتين الأولى والثاني على التوالي بنسبة 26.7٪ و 24.2 ٪ من حجم التجارة العربية لتشكل هذه الدول الثلاث اضافة الى العراق أكثر من نصف تجارة الدول العربية وبنسبة 59٪.

كما وأوضح تقرير البنك أن النفط الخام سجل نسبة 95.7٪ من إجمالي صادرات العراق السلعية، فيما سجلت صادراته من المنتجات النفطية، والصادرات الاخرى التي تكون في معظمها موارد طبيعية نسبة 4.7٪، لذلك يعد العراق مصدراً صافياً للموارد الطبيعية.

وتابع البنك في تقريره، ان استيرادات العراق اتخذت مؤشرا صعوديا وبنسبة 76.7٪، وقد سجلت الاستيرادات الاستهلاكية نسبة 30.7٪، وهي نسبة مرتفعة جدا إذا ما قورنت بالطبيعة الزراعية والذي يستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، في حين بلغت الاستيرادات الراسمالية 58.5٪، وبلغت الاستيرادات الحكومية 10.8٪.