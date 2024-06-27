العراق في مقدمة البلدان العربية الأكثر انتاجاً للعنب

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة عربيا المنتجة للعنب للعام الماضي 2023 وفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

ووصل إنتاج عنب المائدة إلى أكثر من 28.4 مليون طن في 2023 مدعوما بزيادة العرض من الصين وهي أكبر بلد منتج للعنب في العالم.

عالميا: احتلت الصين، والهند، وتركيا بأكبر الدول المنتجة عالميا لعنب المائدة في العالم موسم 2023-2024 بأنتاج 5 مليون طن و95 مليون طن و 2 مليون طن على التوالي .

عربيا :احتلت مصر المرتبة الأولى بإنتاج 1.57 مليون طن ، تلتها الجزائر بإنتاج 627 الف طن، وجاء العراق في المرتبة الثالثة بإنتاج 385 ألف طن.