العراق في قائمة الكبار.. خامس أكبر احتياطي نفطي بالعالم

شفق نيوز/ كشف تقرير جديد صادر عن موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون الاستراتيجية والعسكرية، اليوم الأحد، عن احتلال العراق المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً باحتياطي نفطي.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن احتياط النفط العراقي يقدر بنحو 145 مليار برميل، ما يعزز مكانته كأحد أبرز منتجي ومصدّري النفط على مستوى العالم.

وأضاف أن السعودية تصدرت قائمة الدول العربية من حيث احتياطيات النفط، في حين جاءت الكويت في المركز الثالث عربياً والسادس عالمياً باحتياطي يبلغ 102 مليار برميل، تليها الإمارات في المرتبة الرابعة عربياً والسابعة على مستوى العالم، باحتياطي يُقدّر بـ98 مليار برميل.

وقررت الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، يوم السبت الماضي، زيادة إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتتضمن قائمة الدول كل من (العراق، والسعودية، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان).