العراق في صلب قرارات "أوبك+".. زيادة مرتقبة بإنتاج النفط رغم التوترات العالمية

من المتوقع أن توافق منظمة "أوبك+" خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر حزيران/ يونيو الماضي، في خطوة تأتي استمراراً لسياسة رفع تدريجي للإنتاج رغم الاضطرابات الجيوسياسية وتراجع فعلي في الإمدادات لدى عدد من الدول الأعضاء.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "رويترز"، فإن القرار المرتقب يأتي في وقت يشهد فيه السوق النفطي العالمي اضطرابات مرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست على تدفقات الصادرات من عدة دول خليجية، بينها العراق والسعودية والكويت، إضافة إلى تراجع الإنتاج الروسي نتيجة الهجمات على بنيته التحتية.

ويبرز العراق ضمن الدول الأكثر تأثراً بتقلبات السوق الحالية، إذ سجل انخفاضاً في صادراته خلال الأشهر الماضية ضمن سياق التخفيضات غير المعلنة الناتجة عن اضطرابات الإمدادات، رغم كونه أحد اللاعبين الرئيسيين داخل مجموعة "أوبك+" المشاركة في تحديد سياسات الإنتاج.

وتأتي هذه التطورات في ظل تغييرات داخل هيكل المجموعة بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من "أوبك+"، ما يعيد توزيع الحصص الإنتاجية ويؤثر على توازنات القرار داخل التحالف النفطي.

وبينما لم يُحسم القرار النهائي بعد، تشير التوقعات إلى أن "أوبك+" تمضي نحو سياسة رفع محدود للإنتاج بهدف الحفاظ على استقرار السوق، في وقت تبقى فيه قدرة عدد من الدول، ومنها العراق، مقيدة بعوامل لوجستية وأمنية تؤثر على مستويات التصدير الفعلية.