العراق في صدارة وجهات البضائع الأردنية خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت غرفة تجارة عمّان أن العراق تصدّر وجهات الصادرات الأردنية خلال 11 شهراً من العام الحالي 2025.

وذكرت الغرفة في تقرير لها اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز أن عدد شهادات المنشأ الأردنية ارتفع خلال 11 شهراً من العام الحالي، إذ بلغ عدد الشهادات الصادرة 38,275 شهادة، مقابل 36,325 شهادة للفترة نفسها من عام 2024.

ورغم زيادة عدد الشهادات، سجلت قيمتها تراجعاً بنسبة 3% لتصل إلى نحو 1.237 مليار دينار أردني (الدولار يساوي 70 دينار أردنيا)، مقارنة بـ1.275 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات أن العراق جاء في صدارة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية من حيث قيمة شهادات المنشأ، إذ بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 540 مليون دينار بعدد 3,207 شهادات منشأ.

وجاءت بعد ذلك السعودية بقيمة 100 مليون دينار وبعدد 9,625 شهادة، ثم مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، تلتها سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة، ثم سوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3,265 شهادة، وتشكل هذه الدول الخمس الأعلى من حيث العدد والقيمة.

وخلال الأشهر الـ11 الماضية، تنوعت الصادرات الأردنية حسب نوع البضائع، إذ شكّلت المنتجات الأجنبية غير المصنعة في الأردن الحصة الأكبر بقيمة نحو 606 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة المنتجات الصناعية الأردنية حوالي 232 مليون دينار، وحققت المنتجات الزراعية الأردنية نحو 173 مليون دينار، في حين بلغت قيمة البضائع القادمة من دول عربية أخرى نحو 103 ملايين دينار، أما بقية الصادرات فكانت من منتجات متنوعة أخرى.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة أساسية في التجارة الدولية، إذ تثبت أن البضائع المنتجة أو المصنعة في شحنة معينة قد أُنتجت في بلد محدد، وتُستخدم لتحديد التعرفة الجمركية والتحقق من منشأ البضائع.

وتصدر غرفة تجارة عمّان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية الأردنية، إضافة إلى البضائع الأجنبية التي يُعاد تصديرها أو تُشترى محلياً ضمن شروط محددة، استناداً إلى نظام غرف التجارة الأردنية وتعليمات إصدار شهادات المنشأ الصادرة عام 2013.