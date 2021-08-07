العراق في صدارة مستوردي الزيوت النباتية من تركيا

شفق نيوز / أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في بحر إيجة التركية، يوم السبت، صدارة العراق في استيراد الزيوت النباتية من تركيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وقال رئيس الجمعية، مصطفى تيرسي في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا صدرت 503.8 ملايين دولار من الزيوت النباتية إلى 140 دولة في فترة 5 أشهر من عام 2021"، مبينا أن "صناع الزيوت النباتية نجحوا في زيادة هذه القيمة المالية لصادراتهم بنسبة 32% خلال هذه الفترة مقارنة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ آيار من عام 2020".

وأضاف تيرسي، أن "صادرات تركيا من الزيوت النباتية انخفضت من الناحية الكمية حيث بلغت 368 ألفًا و124 طنًا وبنسبة 9% مقارنة بـ 406 آلاف و475 طنًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020".

واحتل العراق المركز الأول في صادرات تركيا من الزيوت النباتية، بـ 84 مليون دولار، وسوريا بـ51 مليون دولار، وليبيا بـ 50 مليون دولار.

ورجح تيرسي، وصول الصادرات من الزيوت النباتية، والتي كانت 981 مليون دولار في عام 2020 ، إلى مليار و250 مليون دولار بنهاية عام 2021".