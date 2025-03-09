العراق في صدارة مستوردي الحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ اكدت وزارة التجارة والصناعة التركية، اليوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى باستيراد الحبوب والبقوليات ومنتجاتها من تركيا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت الوزارة في احصائيات لها تابعتها شفق نيوز، أن "تركيا حققت من مبيعات المنتجات الغذائية الاساسية من دقيق القمح والزيوت النباتية والمعكرونة والبسكويت والمنتجات السكرية والكاكاو 1.2 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها "رفعت صادراتها من هذه المنتجات في شباط بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "الدول الأعلى استيرادا لهذه المنتجات هي العراق اولا، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية ثانيا، وسوريا ثالثا"، مبينة ان "الدول الافريقية جاءت ثانيا باكثر دول استيرادا بعد دول منطقة الشرق الاوسط".