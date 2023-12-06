العراق في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية خلال شهر

شفق نيوز/ شهدت أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني (2023) حضورًا قويًا من جانب العراق والجزائر، مع تزايد أعمال التطوير والاستثمار بقطاعات النفط في كلا البلدين.

وذكر تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تتزايد أهمية النفط مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية، في توقيت تشهد فيه الأسواق حالة من الارتباك، بسبب استمرار تطبيق الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

وجاء العراق في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك من خلال اتفاقات كبرى تتعلق بالاستثمار والإنتاج والتطوير في حقلي "غرب القرنة 1" و"غرب القرنة 2" من جانب شركات عالمية .

وتصدر العراق قائمة أكبر 5 صفقات نفطية بعد إعلانه منح شركة بتروتشاينا الصينية (Petro China) الحق في أن تصبح المشغّل الرئيس لحقل غرب القرنة 1، بدلًا من شركة إكسون موبيل (Exxon Mobil) التي انسحبت منها ،وجاءت هذه الصفقة بموجب اتفاق تسوية أجرته وزارة النفط العراقية مع شركة الطاقة الأميركية العملاقة، بهدف وضع اللمسات النهائية على تخارجها من هذا الحقل.

وعزز العراق وجوده على رأس قائمة أكبر 5 صفقات نفطية ، بعقد اتفاقية جديدة مع شركة لوك أويل "Luk oil" الروسية، لتطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي.

وأعلنت الشركة الروسية أنها وقّعت الاتفاق لتحسين الظروف في الحقل العراقي، وتمديد عقد الخدمات مع وزارة النفط المسؤولة عن الحقل لمدة 10 سنوات أخرى، مؤكدة أن الاتفاق سيؤدي إلى مضاعفة قدرة الحقل تدريجيًا.