العراق في صدارة الأسواق المستوردة للحبوب والبذور الزيتية من تركيا

شفق نيوز- أنقرة

تصدر العراق قائمة أكبر مستوردي الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المرتبطة بها من تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما بلغت قيمة وارداته 701 مليوناً و952 ألف دولار، وفقاً لبيانات الصادرات التركية.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن إجمالي صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المرتبطة بها إلى 212 دولة بلغ 5 مليارات و847 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتصدرت بذور عباد الشمس قائمة السلع الأكثر تصديراً بقيمة 663 مليون دولار، تلتها منتجات الشوكولاتة والكاكاو بقيمة 500 مليون دولار، ثم الحلويات والبسكويت بقيمة 486 مليون دولار.

وعلى صعيد الأسواق، جاءت دول الشرق الأوسط في المرتبة الأولى باستيراد منتجات هذا القطاع، بقيمة تجاوزت 1.79 مليار دولار، تلتها الدول الأفريقية بأكثر من 1.475 مليار دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 720 مليون دولار.

أما على مستوى الدول، فقد احتل العراق المركز الأول بين أكبر المستوردين بقيمة 701 مليون و952 ألف دولار، تلاه الولايات المتحدة بقيمة 457 مليون دولار، فيما جاءت سوريا في المرتبة الثالثة بأكثر من 280 مليون دولار.