العراق في صدارة الدول الأكثر استيراداً من الأردن

شفق نيوز- بغداد

تصدّر العراق، قائمة الدول الأكثر استيراداً من الأردن، لجهة قيمة شهادات المنشأ، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وذكرت غرفة تجارة عمان، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال سبعة اشهر من العام الحالي، ارتفعت لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".

وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 % إلى 763 مليون دينار، مقابل 793 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الغرفة، أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الاردن خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 349 مليون دينار بعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بما يقارب 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة.

وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار بعدد 566 شهادة، ثم سوريا 46 مليون دينار 2462 شهادة، ثم سويسرا 44 مليوناً بـ12 شهادة، وهذه المجموعة من بين الدول الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر السبعة من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية "البضائع ذات منشأ أجنبي" ما قيمته نحو 386 مليون دينار والمنتوجات الصناعية 149 ملايين دينار والزراعية نحو 100 مليون دينار والعربية "البضائع ذات منشأ عربي" نحو 61 مليوناً والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.