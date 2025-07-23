العراق في ذيل قائمة الدول الأكثر تقدماً تكنولوجياً لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق في المراتب الأخيرة ضمن تصنيف الدول الأكثر تقدماً تكنولوجياً لعام 2025، بحسب تقرير نشرته مجلة CEOWORLD الأميركية.

وذكرت المجلة في أحدث تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العالم يشهد تطوراً تكنولوجياً متسارعاً، غير أن قلة من الدول تُحدث تغييراً حقيقياً في أنماط العيش والعمل والتواصل، مبينة أن هذه الدول تولي اهتماماً كبيراً للبحث العلمي، وتستثمر في بنى تحتية رقمية متطورة، وتعتمد أدوات حديثة دون انتظار استيعابها من عامة السكان.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة بحصولها على 97.69 نقطة من أصل 197 دولة، مستفيدة من ريادتها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، واحتضانها لوادي السيليكون الذي يضم شركات كبرى مثل "غوغل" و"آبل"، كما شملت ابتكاراتها المركبات ذاتية القيادة وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة.

وبحسب المجلة، جاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بـ97.46 نقطة، تلتها تايوان ثالثاً بـ96.94 نقطة، ثم الصين رابعاً بـ96.87، والهند خامساً بـ96.83، وكوريا الجنوبية سادساً بـ96.49، وسنغافورة سابعاً بـ96.21، وفرنسا ثامناً بـ96.01، واليابان تاسعاً بـ95.84، وهونغ كونغ عاشراً بـ95.78 نقطة.

وعلى الصعيد العربي، جاءت الإمارات في المرتبة 36 عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 126، وقطر في المرتبة 163، والبحرين في المرتبة 142.

وأظهر التقرير أن العراق احتل المرتبة 184 عالمياً من حيث التقدم التكنولوجي، بحصوله على 50.67 نقطة فقط، متقدماً على كل من اليمن التي سجلت 46.36 نقطة، وباكستان بـ45.85 نقطة.