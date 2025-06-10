العراق في المركز الأول باستيراد الحبوب والبقول والبذور من تركيا

شفق نيوز/ اعلنت جمعية المصدرين الأتراك، والتي تشمل المنتجات الغذائية الأساسية مثل دقيق القمح والمعكرونة والزيوت النباتية والبسكويت ومنتجات السكر والكاكاو، اليوم الثلاثاء، أن العراق تصدر المركز الأول باستيراد الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها من تركيا خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.

وأوضح رئيس الجمعية احمد تيرياكي أوغلو، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان صادرات التركية من الحبوب والبقول والبذور الزيته ومنتجاتها بلغت 5.2 مليارات دولار حين انخفضت صادرات الحبوب بنسبة 0.4% من حيث الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد العراق، المركز الأول في هذا القطاع بصادرات بلغت 789.3 مليون دولار، انخفاضًا بنسبة 13.7%، بينما جاءت الولايات المتحدة ثانيا، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 29 ، بقيمة 350.7 مليون دولار.

وكانت مجموعة المنتجات الأكثر تصديرا هي الشوكولاتة والمنتجات المحتوية على الكاكاو، بقيمة 526.1 مليون دولار، تليها زيت دوار الشمس بقيمة 472.9 مليون دولار.