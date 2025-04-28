العراق في المركز الثامن كأكثر الدول استقبالا للصادرات الزراعية المصرية

شفق نيوز/ أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، يوم الاثنين، أن العراق جاء في المركز الثامن كأكثر الدول استقبالا للصادرات الزراعية المصرية، وذلك بين شهري أيلول 2024 وشباط 2025.

وقال المجلس في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق استورد حوالي 104 آلاف طن من المحاصيل الزراعية المصرية بقيمة 89 مليون دولار، ليكون بذلك في المركز الثامن بين أكبر الدول المستوردة من مصر"، مبيناً أن "أهم المحاصيل الزراعية المصدرة تشمل الفراولة والفاصوليا البيضاء والبطاطا والرمان والمانجو وغيرها".

وأضاف التقرير أن "روسيا تصدرت قائمة أكبر مستوردي المحاصيل الزراعية المصرية خلال هذه الفترة، بقيمة بلغت 240 مليون دولار، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 208 ملايين دولار، بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بقيمة 134 مليون دولار".

وفي المركز الرابع، وفق التقرير، جاءت الإمارات بقيمة 127 مليون دولار، بينما احتلت تركيا المركز الخامس بنفس المبلغ.

وأشار التقرير إلى أن "المغرب جاء في المركز السادس بقيمة 127 مليون دولار، تلتها هولندا في المركز السابع بقيمة 100 مليون دولار، ثم العراق في المركز الثامن، فيما جاءت ليبيا في المركز التاسع بقيمة 80 مليون دولار، وأخيراً الجزائر في المركز العاشر بقيمة 77 مليون دولار".