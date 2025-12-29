العراق في المرتبة 29 عالمياً والثالثة عربياً ضمن أفضل البنوك امتلاكاً للاحتياطيات

شفق نيوز- متابعة

حلّ العراق في المرتبة 29 عالمياً من أصل 50 دولة، والمرتبة الثالثة عربياً، ضمن أفضل البنوك المركزية امتلاكاً للاحتياطيات من العملة الصعبة، بحسب موقع Visual Capitalist المتخصص بالأسواق والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن احتياطيات البنك المركزي تُعد بمثابة الدرع المالي للدولة، إذ تتكوّن من العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأصول السائلة، وتلعب دوراً محورياً في استقرار العملات وتجاوز الأزمات المالية، مشيراً إلى أن حجم هذه الاحتياطيات يحدد مدى مرونة الاقتصادات في مواجهة الصدمات وتأثيرها في الأسواق العالمية.

ووفقاً للتقرير، فقد جاء العراق في المرتبة 29 عالمياً من حيث أكبر الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب، بإجمالي بلغ 100.691 مليار دولار.

عالمياً، تصدرت الصين القائمة باحتياطيات بلغت 3.456 تريليون دولار، تلتها اليابان في المرتبة الثانية بـ 1.231 تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة ثالثاً بـ 910.037 مليارات دولار، وجاءت سويسرا رابعاً بـ 909.366 مليارات دولار، تلتها الهند خامساً بـ 643.043 مليارات دولار، ثم روسيا سادساً بـ 597.217 مليارات دولار.

عربياً، حلت السعودية في المرتبة الأولى باحتياطيات بلغت 463.870 مليار دولار، تلتها الإمارات ثانياً بـ 237.931 مليار دولار، ثم العراق ثالثاً، وجاءت ليبيا رابعاً بـ 92.894 مليار دولار، تلتها الجزائر خامساً بـ 83 مليار دولار، ثم قطر سادساً بـ 53.987 مليار دولار، والكويت سابعاً بـ 50.728 مليار دولار، فيما حلت مصر ثامناً بـ 44.921 مليار دولار.