العراق في المرتبة 14 عربياً بمؤشر الازدهار لعام 2026

شفق نيوز- متابعة

أظهر مؤشر الازدهار لعام 2026 تفاوتاً في أداء الدول العربية، مع استمرار دول الخليج في تصدر التصنيف، فيما جاء العراق ضمن النصف الثاني عربياً في المؤشر، الذي يقيس مستويات الازدهار والتنمية استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.

وحلّ العراق في المرتبة 14 عربياً و106 عالمياً، متقدماً على سوريا وموريتانيا واليمن والسودان، فيما تصدرت الإمارات الدول العربية بحلولها في المرتبة 35 عالمياً، تلتها قطر (45)، ثم الكويت (50)، وسلطنة عُمان (56)، والسعودية (62).

وجاءت الأردن في المرتبة 66 عالمياً، تلتها البحرين (68)، ثم الجزائر (69)، وتونس (75)، ولبنان (90)، ومصر (92)، والمغرب (96)، وليبيا (101)، قبل أن يحل العراق في المرتبة 106 عالمياً.

كما جاءت سوريا في المرتبة 120 عالمياً، تلتها موريتانيا (124)، ثم اليمن (151)، والسودان (154)، لتتذيل بذلك التصنيف عربياً.