العراق في المرتبة 116 عالمياً بين أغنى دول العالم لعام 2026

شفق نيوز- واشنطن

حل العراق بالمرتبة 116 عالمياً من أصل 196 دولة وبالمرتبة الثامنة عربياً كأغنى الدول لعام 2026، حسب مجلة ceoworld الاميركية.

وذكرت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن توقعات صندوق النقد الدولية تشير إلى أن الازدهار العالمي الذي تُصارع فيه عمالقة الصناعة التقليدية التضخم والتركيبة السكانية والجيوسياسية، تُعيد الاقتصادات الصغيرة عالية التخصص تعريف معنى الثراء بهدوء، مبينة أن هذه الدول لا تتنافس على الحجم بل على الدقة والاستقرار والميزة الاستراتيجية.

وأضاف التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي مجرد أحد معايير الرخاء، فالثروة الحقيقية تشمل أيضاً الاستقرار والابتكار والتماسك الاجتماعي، موضحاً أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2026 يكشف عن عالم تتفوق فيه الاقتصادات الدقيقة - الصغيرة، والرشيقة والمحكومة استراتيجياً على القوى الاقتصادية التقليدية.

ووفقا للمجلة، فإن أغنى دول لعام 2026 جاءت موناكو على رأس دول العالم حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي للفرد معدل 256 ألف دولار سنوياً تليها ليختنشتاين ثانياً بمعدل 201 ألف دولار سنوياً تليها لوكسمبورغ ثالثاً بمعدل 154 ألف دولار وايرلندا رابعاً بمعدل 135 ألف دولار سنوياً وسويسرا خامساً بمعدل 118 ألف دولار سنوياً.

فيما تذيلت ساحل العاج وجنوب السودان كأفقر دول العالم بمعدل 320 و369 دولار سنوياً على التوالي.

عربياً، وبحسب المجلة، جاءت قطر على رأس الدول العربية بمعدل 76 ألف دولار سنوياً، تليها الإمارات ثانياً بـ 53 الف دولار سنوياً، بعدها السعودية ثالثاً 35 ألف دولار سنوياً تليها الكويت رابعاً بمعدل 31 ألف دولار سنوياً، فيما جاءت البحرين خامساً بمعدل 29 ألف دولار سنوياً تليها ليبيا سادساً 6.9 ألف دولار سنوياً، ومن ثم الجزائر سابعاً 5.9 ألف دولار سنوياً.

وأشار التقرير، إلى أن العراق جاء ثامناً وبالمرتبة 116 عالمياً حيث بلغ الناتج الاجمالي للفرد سنوياً 5.8 ألف دولار يليه لبنان تاسعاً 5.2 ألف دولار، بعدها المغرب عاشراً 5.1 ألف دولار سنوياً.