العراق في المرتبة 11 عالمياً والرابعة عربياً بأرخص أسعار الكهرباء

شفق نيوز/ حل العراق في المرتبة الحادية عشر عالمياً والرابعة عربياً ضمن قائمة أرخص أسعار الكهرباء لعام 2024، بحسب تقرير نشره موقع "Global Petrol Prices" المتخصص في الاقتصاد.

وأظهر جدول نشره الموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء في المرتبة 11 من بين 147 دولة، حيث بلغ سعر الكهرباء في العراق 0.015 دولار لكل كيلوواط ساعة للاستخدام السكني، و0.046 دولار لكل كيلوواط ساعة للاستخدام التجاري.

على الصعيد العالمي، احتلت إيران المرتبة الأولى كأرخص دولة من حيث أسعار الكهرباء، حيث بلغ السعر فيها 0.002 دولار لكل كيلوواط ساعة، تليها إثيوبيا في المرتبة الثانية بسعر 0.003 دولار، ثم كوبا بسعر 0.006 دولار.

كما جاءت سوريا والسودان بالمرتبة الثالثة بنفس السعر 0.006 دولار لكل كيلوواط ساعة، تليهما ليبيا بسعر 0.008 دولار.

أما في الجانب الآخر من القائمة، فقد جاءت برمودا في المرتبة الأخيرة كأغلى دولة من حيث أسعار الكهرباء، حيث بلغ السعر فيها 0.458 دولار لكل كيلوواط ساعة، تليها إيطاليا بسعر 0.450 دولار.

عربياً، تصدرت سوريا القائمة كأرخص دولة في أسعار الكهرباء، تليها السودان في المرتبة الثانية، ثم ليبيا في المرتبة الثالثة، والعراق في المرتبة الرابعة.

وجاءت مصر في المرتبة الخامسة بسعر 0.019 دولار لكل كيلوواط ساعة، تليها عمان في المرتبة السادسة بسعر 0.020 دولار، ثم الكويت في المرتبة السابعة بسعر 0.029 دولار لكل كيلوواط ساعة.