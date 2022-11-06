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العراق في المرتبة الأولى بأكثر الدول استيراداً من الأردن في 10 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-06T08:08:40+0000
العراق في المرتبة الأولى بأكثر الدول استيراداً من الأردن في 10 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمان، يوم الاحد، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى وللشهر الثالث توالياً، بأكثر الدول استيرادا منها خلال 10 أشهر من العام الحالي 2022.

وقالت الغرفة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن " خلال الأشهر 10 الماضية من العام الحالي 2022، تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 742 ملايين دينار، مقابل  599 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي ". 

واضافت ان "الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال 10 أشهر الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 188 مليون دينار، ومصر 98 مليون دينار، فالسعودية 94 مليون دينار، والإمارات 76 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 33 مليون دينار".

ويساوي الدينار الأردني حوالي 70 دولاراً امريكياً.

واشارات الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 320 مليون دينار، والصناعية 187 مليون دينار، والزراعية 143 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 60 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".

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