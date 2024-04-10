العراق في المرتبة الـ 93 عالميا و التاسعة عربيا للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 93 عالميا والتاسعة عربيا بأفضل دول للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية للعام 2024 حسب مجلة CEOWORLD التي أصدرت تقريرها للعام 2024، الذي يصنف ويحلل 199 دولة بناءً على بيئات الأعمال والاستثمار الخاصة بها. وتعتبر المجلة سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتنقل المستثمرين والموظفين المهرة عوامل استراتيجية في هذا التحليل.

واستند التصنيف إلى 11 عاملاً مختلفاً، بما في ذلك الفساد، والحرية (الشخصية والتجارية والنقدية)، والقوى العاملة، وحماية المستثمر، والبنية التحتية، والضرائب، ونوعية الحياة، والروتين، والاستعداد التكنولوجي. وكانت كل فئة مرجحة بالتساوي.

ووفقا لأحدث التصنيفات، احتلت إسبانيا المرتبة السادسة، تليها أستراليا، وبولندا، والفلبين، والولايات المتحدة على التوالي.

وحصلت ماليزيا وتايلاند وجمهورية التشيك وفرنسا والإمارات العربية المتحدة على المراكز الـ 11 و12 و13 و14 و15 على التوالي، بين أفضل الدول في العالم للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية في عام 2024.

واحتل العراق المرتبة الـ 93 عالميا بأفضل دول للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية للعام الحالي حيث حصل على 71.77 نقطة في الايادي الماهرة في السوق و 72.15 نقطة إمكانات السوق ، ناورو وكيريباتي وبالاو وميكرونيزيا في المراتب الاخيرة بأفضل دول للاستثمار أو ممارسة الأعمال التجارية لعام 2024.

وجاء العراق التاسع عربيا بعد كل من: الإمارات وعمان والبحرين والسعودية وتونس والكويت وقطر ومصر .