العراق في المرتبة الـ 82 في مؤشر الصناعات التحويلية

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الجمعة، أن الصناعات التحويلية في العراق مازالت تعاني العديد من التحديات، مشيرا إلى أن العراق احتل المرتبة الـ 82 من بين 126 دولة في مؤشر الصناعات التحويلية الصناعية.

وقال الغراوي في بيان اليوم، إن الصين تصدرت العالم في إنتاج الصناعات التحويلية، بما يزيد عن 4.97 تريليونات دولار، تليها، ألمانيا (751 مليار دولار)، والهند (450 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (426 مليار دولار)، وروسيا (287 مليار دولار).

وأضاف ان العراق سجل 4 مليارات و750 مليون دولار في عام 2023 و سجل 4 مليارات و725 مليون دولار في العام 2022 ، مرتفعا عن العام 2021 الذي بلغت فيه 4 مليارات و630 مليون دولار، مبينا ان اكثر الانتاج للصناعات التحويلية شهده العراق خلال الخمس السنوات الماضية كان في العام 2019 حيث بلغ 4 مليارات و994 مليون دولار.

الغراوي نوه الى ان العراق يمتلك 4000 مصنع متنوع منها مجموعة من المصانع الخاصة بالصناعات التحويلية، مستدركا القول "لكن اغلبها متوقفة بسبب سوء الادارة والتخطيط وعدم تسويق ودعم المنتوج الوطني".

وتابع رئيس المركز القول، إن الصناعات التحويلية قد تكون مورد اقتصادي مهم للبلد يساهم في تنوع مصادر الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط .