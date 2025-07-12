العراق في المرتبة الـ 12 عالميا باحتياطي الغاز

شفق نيوز - بغداد

احتلّ العراق المرتبة الـ 12 عالميا باحتياطي الغاز الطبيعي المؤكد للعام 2025، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة ceoworld الامريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان دول روسيا وإيران وقطر مجتمعةً تمتلك 51% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المُثبتة عالميًا، بإجمالي حوالي 3.7 كوادريليونات قدم مكعب من أصل 7.3 كوادريليونات قدم مكعب متوفرة حول العالم.

ووفقا للتقرير، فان العراق احتل المرتبة الـ 12 عالميا باحتياطي الغاز الطبيعي المؤكد في عام 2025، حيث يبلغ 111 مليارا و 522 مليون قدم مكعب وهو يساوي نسبة 1.61% من احتياطي العالم.

وأضافت المجلة في تقريرها، أن روسيا احتلت المرتبة الاولى عالميا باحتياطي الغاز الطبيعي المؤكد حيث يبلغ تريليونا و 688 مليارا و 228 مليون قدم مكعب، تليها ثانيا ايران بترليون و 183 مليارا و 19 مليون قدم مكعب، وجاءت قطر ثالثا لـ 850 مليارا و 98 مليون قدم مكعب.

وتابع التقرير، ان الولايات المتحدة الامريكية جاءت رابعا باكبر احتياطي للغاز الطبيعي المؤكد 322 مليارا و 234 مليون قدم مكعب، وجاءت السعودية خامسا بامتلاكها 303 مليارات و 284 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

الكوادريليون يساوي مليون مليار .