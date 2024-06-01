العراق في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حلَّ بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر نيسان/ ابريل الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات والواردات بنسبة 0.1% و4.0% على التوالي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الصادرات بلغت 19 ملياراً و 254 مليون دولار بزيادة 0.1% ، والواردات 29 ملياراً 117 مليون دولار بزيادة 4.0% مقارنة مع أبريل 2023.

وأضافت، أن "ألمانيا هي الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 483 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 186 مليون دولار، ومن ثم بريطانية ثالثا بمليار و170 مليون دولار، تلتها العراق رابعا 876 مليون دولار، وجاءت ايطاليا خامسا ب 861 مليون دولار.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.