العراق في المرتبة الرابعة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية ،يوم الثلاثاء، ان العراقيين كانوا رابعا بأكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 53.4% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 212 ألفاً و637 منزلاً.

واضافت ان مبيعات المنازل للاجانب ارتفعت بنسبة 17.2% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 2 الفاً و418 منزلا.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر ديسمبر وبعدد 421 منزلا، وجاء الايرانيين بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 200 منزلا، وجاءت أوكرانيا ثالثا بـ160 منزلا، وتلاها العراق بالمرتبة الرابعة 147 منزلا، وتلاه ألمانيا بالمرتبة الخامسة 115 منزلا، تلتها أذربيجان بالمرتبة السادسة 110 منزلا، وجاءت كازاخستان بالمرتبة السابعة 101 منزلا، وجاءت الصين في المرتبة الثامنة بـ88 منزلا، وجاءت السعودية تاسعا بـ56 منزلا والمملكة المتحدة عاشرا بـ54 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.