العراق في المرتبة الخامسة في شراء العقارات بتركيا خلال نيسان الماضي

شفق نيوز - بغداد / أنقرة

أعلن المعهد الإحصائي التركي، اليوم السبت، ارتفاع مبيعات المنازل في البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن المواطنين العراقيين حلّوا في المرتبة الخامسة بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في تركيا.

وذكر المعهد في تقريره الشهري الخاص بإحصاءات العقارات، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إجمالي مبيعات المنازل في تركيا بلغ 126 ألفاً و808 منازل خلال أبريل، بزيادة بلغت 2.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي".

وأضاف التقرير أن "مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 9.6% لتصل إلى 40 ألفاً و306 منازل، بينما انخفضت مبيعات المنازل القائمة (المستعملة) بنسبة 0.3% لتسجل 86 ألفاً و502 منزل".

كما أشار إلى أن "مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتبلغ 1516 منزلاً، مشكلة ما نسبته 1.2% من إجمالي المبيعات العامة".

ووفقاً للمعهد التركي، فإن "الروس تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال نيسان بواقع 263 منزلاً، تلتهم الصين بـ110 منازل، ثم إيران بـ100 منزل، والمملكة المتحدة بـ98 منزلاً، فيما جاء العراق خامساً بواقع 95 منزلاً".

ولفت التقرير في ختامه إلى أن "مبيعات المنازل للأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي انخفضت بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5681 منزلاً".