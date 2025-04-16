العراق في المرتبة الثانية عربياً بإنتاج القمح

شفق نيوز/ حل العراق في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في إنتاج محصول القمح لعام 2024، بحسب إحصائية أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وذكرت المنظمة في أحدث تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربياً بإنتاج بلغ 6 ملايين طن من القمح خلال العام الجاري".

وأضافت أن "مصر تصدرت القائمة بإنتاج 9.2 ملايين طن، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 3 ملايين طن، تلتها سوريا بنفس كمية الإنتاج".

وبيّنت الإحصائية أن "المغرب احتل المرتبة الخامسة عربياً بإنتاج 2.5 مليون طن، تليه السعودية في المرتبة السادسة بـ1.5 مليون طن، بينما حلت تونس في المرتبة السابعة بإنتاج 1.1 مليون طن".