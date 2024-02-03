العراق في المرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر شراءً للذهب في العام 2023

شفق نيوز/ كشف المجلس العالمي للذهب، يوم السبت ، ان العراق وليبيا وقطر جاءت ضمن قائمة الـ10 الكبار بأكثر البنوك المركزية العربية شراءً للذهب في العام 2023 ، وسط استمرار البلدان بتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر بصفته ملاذًا آمنًا، خاصة مع الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

وبحسب تلك البيانات، انخفض صافي مشتريات البنوك المركزية عالميًا من الذهب خلال العام الماضي إلى 1037.4 طنًا، مقابل 1081.9 طنًا عام 2022، إلّا أنه ما يزال ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من 55 عامًا.

وتصدَّر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بحجم بلغ 224.88 طناً، تليه بولندا ثانيا بـ130.3 طناً، تليه سنغافورا ثالثا بـ76.51 طناً، تليه ليبيا رابعا 30.1 طناً، تليه التشيك خامسا بـ18.71طنا، تليه الهند سادسا بـ 16.22 طناً.

فيما جاء العراق سابعا بأكثر البنوك شراء للذهب في 2023 حيث بلغت 12.25 طناً، تليه قطر ثامنا بـ 7.44 أطنان ، تليه الفلبين تاسعا بـ 7.10 أطنان، تليه قرغيزستان عاشرا بـ 6.95 أطنان.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، تراجع الطلب العالمي على الذهب -باستثناء سوق التداول خارج البورصة- إلى 4448 طنًا في العام 2023، مقابل 4699 طنًا في العام السابق له.