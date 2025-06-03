العراق في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الصفقات النفطية خلال شهر

شفق نيوز/ احتلّ العراق مركزًا متقدمًا في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أيار/ مايو 2025، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتهدف صفقة العراق والصين، إلى تطوير قطاع النفط والبتروكيماويات، ودعم قطاع الكهرباء.

وبموجب الصفقة، التي جاءت في إطار مشروع جنوب البصرة المتكامل، سيُطوَّر الإنتاج في حقل الطوبة من 20 ألف برميل يوميًا إلى 100 ألف برميل يوميًا، مع إنشاء مصفاة بمواصفات عالية الجودة بطاقة 200 ألف برميل يوميًا.

كما يشتمل عقد المشروع على إنشاء معمل للبتروكيمياويات بطاقة 620 ألف طن سنويًا، ومعمل للأسمدة بطاقة 520 ألف طن سنويًا، فضلًا عن إنشاء محطتين، الأولى للكهرباء الحرارية بطاقة 650 ميغاواط، والثانية للطاقة الشمسية بطاقة 400 ميغاواط.

وتصدرت عمان قائمة الدول أكبر 5 صفقات نفطية في مايو2025، تلتها العراق، تلتها مصفاة نفط في افريقا، تلتها منصات حفر في قطر والسعودية،عقد أدنوك للحفر الإماراتية.

وحلّ العراق في صدارة قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في آذار/مارس 2025، بفضل اتفاقية عقدها مع شركة النفط البريطانية "بي بي"، لتطوير 4 حقول نفطية في محافظة كركوك، التي من المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وكان العراق -جنبًا إلى جنب مع السعودية- قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات لتصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات لشراء حصص "استحواذ" في مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.